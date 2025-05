Real Madrid : Raul Asencio inculpé pour diffusion de vidéos pédopornographiques

Titulaire annoncé pour le match de la 36e journée de Liga opposant le Real Madrid à Majorque, Raul Asencio vient de recevoir une très mauvaise nouvelle avant le coup d’envoi. Poursuivis pour avoir diffusé du contenu pédopornographique, le défenseur de 22 ans et trois anciens coéquipiers viennent d’être inculpés. Le tribunal d’instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana (Grande Canarie) a formellement inculpé le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio et ses anciens coéquipiers des équipes de jeunes du club, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, pour avoir enregistré des images sexuelles de deux femmes, dont une mineure, et les avoir diffusées sans leur consentement.

Le juge chargé de l’affaire a rendu l’ordonnance qui met fin à l’enquête et formalise la procédure pénale à l’encontre des quatre personnes impliquées. L’enquêteur a trouvé des indices des délits suivants : découverte de secrets sans consentement et violation de la vie privée (article 197.1 du code pénal), distribution et envoi à des tiers des vidéos sans avertissement ou consentement des victimes (article 197.3), et sollicitation ou utilisation de mineurs à des fins pornographiques et possession de pornographie enfantine (article 189, 1 et 5 du code pénal).