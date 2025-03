L’Espagne s’enflamme pour Dean Huijsen, son braquage du siècle

Dans le football, un petit événement peut changer le cours d’une carrière. Et ce matin, les Espagnols s’en frottent les mains. Appelé chez les A par Luis de la Fuente suite au forfait du Blaugrana Iñigo Martinez, Dean Huijsen a quitté les Espoirs espagnols pour se rendre aux Pays-Bas avec la Roja en vue du quart de finale aller de la Ligue des Nations. Une belle promotion pour le défenseur de Bournemouth qui démarrait la rencontre sur le banc des remplaçants. Mais là encore, la défection d’un autre joueur du FC Barcelone, Pau Cubarsi, lui a été profitable.

Des Espoirs à des débuts à froid

Entré en jeu à la 41e minute du choc face aux Oranje (2-2) suite à la blessure à la cheville de Cubarsi, Huijsen a répondu présent. Et ce matin, ce n’est pas le choix de Luis de la Fuente d’écarter le prometteur Raul Asencio pour ce match qui fait parler, mais bien la prestation d’Huijsen. Sifflé par tout le public hollandais à chaque ballon touché parce qu’il a snobé les Oranje pour la Roja, le natif d’Amsterdam y a été complètement imperméable. À l’issue du match, son sélectionneur l’a félicité, sans être très bavard. « C’est une excellente nouvelle pour le football espagnol. Jouer avec ce genre de confiance… »

Mais la presse, elle, s’est enflammée. Marca parle de « braquage du siècle (vis-à-vis des Pays-Bas) » et se frotte les mains. « L’Espagne sait qu’elle a un grand défenseur central. Peu importe les sifflets qui descendaient des tribunes, il est entré à froid pour ce qui était son premier match avec les A. Huijsen a su démontrer ce qu’il est, un grand défenseur central. Un début n’est jamais simple, surtout face à une sélection qui a été la sienne (Huijsen a joué en équipes de jeunes jusqu’en 2023, ndlr). Beaucoup de tranquillité, de sécurité et une confiance à tous les instants. Il sait lever la tête et envoyer la balle où il veut. Merci Francis (Hernandez, l’ex-coordinateur des équipes de jeunes de la fédération espagnole qui a aidé Hiijsen à choisir l’Espagne, ndlr), l’Espagne te remerciera. »

«Je suis de Malaga, je n’ai peur de rien.»

De son côté, AS évoque « des débuts de géant en terre hostile », avant de s’incliner. « En l’absence d’archives officielles, il est possible que l’équipe nationale espagnole n’ait jamais fait jouer un défenseur central aussi grand que Dean Hujsen (1,97 m), qui fêtera son 20e anniversaire dans moins d’un mois. Le destin a voulu qu’il fasse ses débuts internationaux dans son pays natal. Et Rotterdam l’attendait. Lorsqu’il est entré sur le terrain à la place de Pau Cubarsi, il a été accueilli par des sifflets. Le joueur qui a grandi à Malaga n’a pas été impressionné par l’ambiance. Il a écopé d’un carton jaune pour un tacle sur Justin Kluivert, mais il s’est calmé et a joué avec aplomb. À tel point qu’il a même osé un tir de loin dans les dernières minutes. Il s’est battu, mais il a fait preuve de sang-froid lors d’une soirée qu’il a résolue avec brio, malgré tout ce qui lui est arrivé ces quatre derniers jours. »

Interrogé à l’issue de la rencontre, Huijsen a été comme sur le terrain, calme et serein. « Les sifflets ? Je m’y attendais, c’est le football. Je suis de Malaga, je n’ai peur de rien. C’est un rêve pour moi de pouvoir faire mes débuts, je suis ravi. Je suis fier de pouvoir jouer pour cette équipe et pour mon pays ». Et si l’Espagne se réjouit de voir Huijsen rejoindre l’impressionnant réservoir défensif de la Roja (Le Normand, Laporte, Cubarsi, Asencio, I. Martinez), cette prestation a forcément eu un retentissement plus fort à Madrid où la Casa Blanca aimerait le recruter. « Je pense à la saison, c’est une fierté que de grandes équipes s’intéressent à vous. Quand ce sera le moment d’y penser, je le ferai. » Et si le Real Madrid arrive à composer une défense avec Raul Asencio (22 ans) et Dean Huijsen (19 ans), les Merengues seront tranquilles pendant un long moment. Et l’Espagne aussi !