Liverpool finalise un nouveau transfert

Alors que le transfert record de Florian Wirtz est bientôt finalisé, Liverpool avance ses pions sur un second dossier, qui lui aussi va bientôt se conclure. Interrogé par le Daily Mail, le père et agent de Milos Kerkez a affirmé que le deal entre Liverpool et Bournemouth autour du latéral hongrois est quasiment bouclé, et que son fils va rejoindre les bords de la Mersey la saison prochaine.

«Pour nous, Liverpool est notre seul choix, nous n’irons nulle part ailleurs et nous ne parlerons pas à d’autres clubs. Tout est réglé entre nous. Il ne nous reste plus qu’à régler quelques détails entre les clubs, mais c’est quasiment conclu» a annoncé Sebastijan Kerkez. Il retrouvera Richard Hughes, le directeur sportif qui l’avait ramené de l’AZ Alkmaar à Bournemouth il y a un peu plus d’un an. Selon le Daily Mail, le transfert serait autour des 45 millions d’euros.