Manchester City prépare 9 départs

Le 30 mai dernier, Khaldoon Al-Mubarak, le boss de Manchester City a fait des annonces fortes lors d’un entretien accordé au site officiel des Skyblues. «Nous commençons à travailler et à préparer la saison prochaine. (…) Nous avons clairement identifié qui sont les cibles, à quels postes, et nous avons clairement notre première option, notre deuxième option. Et nous allons nous concentrer sur notre travail, et ce sera très clair, très rapide. Notre objectif est d’être prêts avec la nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des Clubs.» Et il a tenu parole puisque son club a massivement investi pour offrir des renforts à Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Des jeunes vont partir en prêt

Rayan Aït-Nouri (50 M€), Rayan Cherki (42,5 M€, bonus compris), Tijjani Reijnders (55 M€) et Marcus Bettinelli (libre) sont arrivés. Le jeune Sverre Nypan (Rosenborg) va être le prochain à signer. Le milieu norvégien va être acheté 15 M€. Il pourrait être prêté à Rosenborg dans la foulée ou bien dans un autre club qui lui permettra de poursuivre sa progression assure le Manchester Evening News. La publication anglaise explique d’ailleurs qu’il n’est pas le seul dans ce cas puisque Claudio Echeverri a aussi des chances d’être prêté. L’Argentin, arrivé l’hiver dernier, est présent dans le groupe qui participe à la Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

Manchester City envisage de le prêter. Son nom a d’ailleurs été cité à l’OL, qui doit récupérer un joueur des Cityzens grâce à l’opération Rayan Cherki. Comme lui, les défenseurs Vitor Reis et Jumah Bah, recrutés en janvier dernier, seront prêtés. Le premier n’a pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent sous les ordres de Pep Guardiola. Ce dernier estime qu’il n’est pas encore prêt pour enchaîner avec son équipe. Jumah Bah, lui, a pu engranger du temps de jeu à Lens, où il a passé six mois en prêt. Plusieurs clubs, dont Girona, sont disposés à l’accueillir sous la forme d’un prêt cet été.

Des joueurs confirmés sur le départ

Outre ces jeunes éléments, les Mancuniens doivent aussi gérer les cas de joueurs plus confirmés. En tête de liste, on retrouve Jack Grealish. L’Anglais, qui a été écarté de la liste pour le Mondial des Clubs, est poussé vers la sortie. Hier soir, Pep Guardiola a été plus que clair sur le sujet. «Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces deux dernières saisons, il n’a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu, l’excitation de jouer tous les trois jours et montrer à nouveau toutes ses qualités.» Plusieurs clubs sont prêts à lui offrir cette possibilité.

La suite après cette publicité

Naples, Aston Villa, Everton, Newcastle, Tottenham et le Bayer Leverkusen sont intéressés. Mais le salaire du joueur pourrait être un frein. Un prêt pourrait donc être envisagé, même si City privilégie une vente. Comme lui, Kyle Walker, cité à Everton, et Kalvin Phillips sont priés d’aller voir ailleurs. John Stones et Ilkay Gündogan, qui est courtisé par Galatasaray, sont dans l’incertitude. En fin de contrat dans un an, ils arrivent à un tournant à City, où leurs cas posent question au sein de la direction selon ESPN. Dans la même situation contractuelle, Ederson, Stefan Ortega et Bernardo Silva, eux, seront bien là cette saison. Une saison qui démarre par une révolution à City, où 9 joueurs sont donc potentiellement sur le départ.