Ligue des Nations : l’Espagne arrache le nul aux Pays-Bas, l’Allemagne prend le meilleur sur l’Italie

En plus du match des Bleus face à la Croatie, on avait trois belles affiches de quarts de finale aller de Ligue des Nations. L’Espagne, tenante du titre et championne d’Europe en titre, se déplaçait en terres néerlandaises pour affronter les Oranje. Pour ce match, le sélectionneur espagnol misait sur la même attaque qui lui a donné l’Euro l’été dernier, avec le trio Williams-Lamine Yamal-Morata. Au milieu, du beau monde avec Zubimendi, Pedro et Fabian Ruiz, toujours brillant en sélection. En face, on avait du beau monde aussi, avec Memphis Depay et Cody Gakpo devant notamment, et un duo Reijnders-De Jong particulièrement intéressant dans l’entrejeu. L’Espagne démarrait fort d’ailleurs, s’emparant vite du ballon, et allait même ouvrir le score relativement rapidement. Lamine Yamal décalait pour Pedri dans la surface, ce dernier trouvait Nico Williams qui, après un contrôle orienté, battait le portier néerlandais (0-1, 9e). Mais derrière La Roja roupillait, et allait être cueillie à froid. Après une série d’imprécisions de la défense espagnole dans sa surface, le joueur de Liverpool récupérait le ballon et plaçait une frappe parfaite au ras du poteau droit d’Unai Simon (1-1, 28e).

Peu à peu, les hommes de Ronald Koeman prenaient même le contrôle du match et s’offraient les situations les plus intéressantes. Pau Cubarsi sortait sur blessure à la 40e, laissant sa place au débutant Dean Huijsen, né aux Pays-Bas qui débutait donc avec la Roja dans son pays de naissance. Les Néerlandais terminaient bien ce premier acte avec une volée de Reijnerds qui frôlait la barre (42e). Bousculée, l’Espagne allait encaisser un deuxième but au retour des vestiaires. Sur une transition offensive rondement menée, Frimpong servait Reijnders en retrait. Le Milanais, depuis l’entrée de la surface, plaçait un tir parfait poteau opposé pour battre Unai Simon (2-1, 46e). L’Espagne tentait de réagir, via les entrées de Dani Olmo, Ayoze et Oyarzabal notamment, mais peinait face à des Néerlandais bien en place, avec de longues séquences de possession mais beaucoup de maladresse une fois proche de la surface rivale. L’expulsion de Jorrel Hato suite à un gros tacle sur Le Normand (82e) a cependant donné des ailes aux Espagnols, qui ont finalement égalisé à la 90e+3 avec un but de Mikel Merino. Tout reste à jouer !

Remontada allemande

Autre gros choc du soir, le duel entre l’Italie et l’Allemagne. Là aussi, l’Italie, avec son joli milieu Barella-Rovella-Tonali et son duo Kean-Raspadori devant, prenait les devants assez rapidement. C’est Tonali qui, après une belle séquence collective italienne, profitait d’un ballon mal dégagé par Raum et plaçait un plat du pied pour expédier le cuir au fond (1-0, 9e). La Squadra Azzurra était conquérante et dominante, et aurait même pu ajouter quelques buts au compteur en première période si Baumann n’était pas impérial sur sa ligne, à l’image de son intervention sur une frappe de Kean (32e). L’Italie pourra cependant regretter de ne pas avoir profité de ses occasions, puisqu’en deuxième période, avec l’entrée de Kleindienst et Schlotterbeck, l’Allemagne frappait rapidement. Sur un bon centre de Kimmich, Kleindienst plaçait une tête parfaite pour tromper Donnarumma (1-1, 49e). Les Allemands posaient le pied sur le ballon, mais l’Italie continuait de se montrer dangereuse par moments, et Kean et Raspadori, pratiquement coup sur coup, étaient à deux doigts de doubler la mise (67e). Mais ce qui devait arriver arriva. Sur un corner botté côté gauche de l’attaque allemande, Leon Goretzka déviait suffisamment de la tête pour battre Donnarumma (1-2, 76e). L’Allemagne pourra donc défendre son avantage au retour dimanche.

Enfin, le Portugal se déplaçait au Danemark, avec Cristiano Ronaldo bien présent en pointe, et trois parisiens dans le onze : Nuno Mendes, Neves et Vitinha. Les deux équipes se sont rendues les coups dès le coup d’envoi, mais Eriksen a rapidement manqué une opportunité de mettre les siens devant, avec un penalty raté à la 24e minute, parfaitement repoussé par Diogo Costa. Le portier lusitanien sortait d’ailleurs une nouvelle bonne intervention sur une tête de Biereth (36e), illustrant une belle domination danoise face à des Portugais particulièrement inoffensifs. La deuxième période perpétuait ce scénario de domination danoise face à des Lusitaniens assez amorphes, et il n’y avait finalement pas vraiment d’occasions à se mettre sous la dent d’un côté comme de l’autre. Cristiano Ronaldo était particulièrement inexistant devant. Ce n’était pas le cas de Rasmus Höjlund, entré à la 69e, et véritable poison d’entrée. Il n’allait d’ailleurs pas mettre longtemps à marquer, d’un plat du pied dans la surface après une belle action collective danoise (1-0, 78e). Il imitait même la célébration "Siuuu" de CR7. Un bien mauvais résultat pour le Portugal…

