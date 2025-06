Qualifs CDM : l’Italie balayée d’entrée en Norvège, la Belgique accrochée en fin de match

Le football ne s’arrête jamais. Alors que le climat de juin appelle aux vacances, de nombreux joueurs de football n’ont toujours pas le droit à ce plaisir et prennent actuellement part au dernier rassemblement international de la saison. Et alors que les quatre meilleures nations européennes de l’année se sont données rendez-vous pour le Final Four de la Ligue des Nations, les autres sélections européennes disputaient des rencontres de qualification à la prochaine Coupe du monde. N’ayant pas participé aux rencontres de mars dans ces éliminatoires, l’Italie faisait son entrée en lice ce vendredi avec un déplacement en Norvège.

Un voyage en terres scandinaves qui s’est transformé en véritable cauchemar. Rapidement dominée, la Squadra Azzurra a concédé l’ouverture du score signée Alexander Sorloth. Inspirés, les Norvégiens ont doublé la mise grâce à l’intenable Antonio Nusa. Passeur lors du premier but, l’ailier du RB Leipzig s’est mué en buteur en envoyant une frappe surpuissante qui n’a laissé aucune chance à Donnarumma (2-0, 34e). Juste avant la mi-temps, Erling Haaland s’est joint à la fête après avoir crocheté Donnarumma pour finir dans le but vide (3-0, 42e). En seconde période, les affaires italiennes ne se sont pas arrangées et les hommes de Luciano Spalletti auraient même pu concéder un quatrième but sans le poteau de Sander Berge (66e). Une entrée en lice délicate pour les Italiens…

La Belgique rejointe sur le fil, la Croatie s’amuse avec Gibraltar

Dans le même groupe que l’Italie, Israël a renversé l’Estonie pour se replacer à la deuxième place du groupe I derrière la Norvège. Dans le même temps, la Belgique a connu une soirée mouvementée en Macédoine du Nord. En forme sous les ordres de Rudi Garcia, les Diables Rouges ont ouvert la marque grâce à Maxim De Cuyper (0-1, 28e). En seconde période, les locaux se sont réveillés et ont repris espoir. Alors qu’Elfij Elmas a cru égaliser dès le retour des vestiaires, il a fallu attendre la fin de match et la formidable reprise de volée d’Alioski pour arracher le nul (1-1, 88e).

Dans ce même groupe, le Pays de Galles s’est emparé de la première place avec sa victoire contre le Liechtenstein (3-0). Dans le groupe L, la Croatie a lancé sa campagne de qualification par une large victoire face à Gibraltar (7-0). Un succès fleuve marqué par les doublés de Franjo Ivanovic et Andrej Kramaric en seconde période. Pour le dernier match de la soirée, la Tchéquie n’a pas tremblé à domicile face au Monténégro (2-0). Troisième victoire en autant de matches pour les Tchèques, qui consolident leur première place.

Les résultats de 20h45 :

Groupe I :

Norvège 3-0 Italie : Sorloth (14e), Nusa (34e), Haaland (42e)

Estonie 1-3 Israël : Kait (31e) / Biton (39e, 49e), Abu Fani (89e)

Groupe J :

Macédoine du Nord 1-1 Belgique : Alioski (88e) / De Cuyper (28e)

Pays de Galles 3-0 Liechtenstein : Rodon (39e), Wilson (65e), Moore (68e)

Groupe L :

République Tchèque 2-0 Monténégro : Hlozek (23e), Schick (65e)

Gibraltar 0-7 Croatie : Pasalic (28e), Budimir (30e), Ivanovic (60e, 63e), Perisic (73e), Kramaric (77e, 79e)