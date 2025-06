Norvège - Italie: les compositions officielles

La Norvège reçoit sur sa pelouse l’Italie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe), ce vendredi 6 juin à 20h45. Les Norvégiens s’organisent en 4-4-2 avec Nyland aux cages. Møller Wolfe, Heggem, Ajer et Ryerson sont en défense. Nusa, Thorsby, Berge et le capitaine Ødegaard sont au milieu de terrain. Haaland sera accompagné par Sørloth en attaque.

La Squadra Azzura s’articule en 3-5-1-1 avec Donnarumma aux buts. On retrouve Di Lorenzo, Coppola et Bastoni en défense. Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali et Udogie occupent l’entrejeu. Retegui est à la pointe de l’attaque et Raspadori est en 10 juste derrière lui.

Les compositions:

Norvège: Nyland - Møller Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson - Nusa, Thorsby, Berge, Ødegaard - Haaland, Sørloth

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Coppola, Bastoni - Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie - Raspadori - Retegui