John Textor assure que l’OL est déjà sauvé !

Tout le monde tremble à l’OL, surtout les supporters. Le club a été rétrogradé en Ligue 2 en fin de saison à titre conservatoire par la DNCG, en plus d’être en passe d’être sanctionné par l’UEFA, toujours en raison de ses problèmes financiers. John Textor tente tout de même de rassurer comme il peut. Un supporter lyonnais l’a pris à partie hier en marge de la finale de la victoire des féminines en D1 Arkema devant le PSG mais il a tenu bon.

«On a dépensé 290 millions d’euros et on va continuer d’investir, ne lis pas la p//// de presse» a envoyé l’Américain tout sourire à ce fan inquiet. «Il n’y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés», persuade l’homme d’affaires américain. L’OL dispute ce soir la 34e et dernière journée de Ligue 1 et, sauf miracle, ne jouera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle de plus.