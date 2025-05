La Ligue 1 se prépare à une dernière journée complètement folle

La Ligue 1 baisse son rideau ce soir après une 34e journée qui risque fort d’être animée. Sur les neuf rencontres, huit sont pleines d’enjeux à tous les étages. Seul le match entre le PSG et Auxerre sera dépourvu d’objectif puisque le club de la capitale est déjà champion, et l’AJA s’est maintenu sans trop de difficultés. Il y a d’abord la course à la 2e place entre l’OM et Monaco. Elle est certes symbolique puisque les deux équipes iront en Ligue des Champions l’an prochain mais il y a tout de même une dotation différente de l’ordre de 600 000 euros et une place en Trophée des Champions contre le PSG à aller chercher. Le déplacement de l’ASM à Lens est plus risqué que la réception de Rennes au Vélodrome.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 81 33 +55 25 6 2 89 34 2 Marseille 62 33 +25 19 5 9 70 45 3 Monaco 61 33 +26 18 7 8 63 37 4 Nice 57 33 +19 16 9 8 60 41 5 Lille 57 33 +15 16 9 8 50 35 6 Strasbourg 57 33 +13 16 9 8 54 41 7 Lyon 54 33 +17 16 6 11 63 46 Voir le classement complet

Pour la 4e place, celle qui envoie au 3e tour préliminaire de C1, puis en cas de qualification, en barrages avant une éventuelle participation en Ligue des Champions, ils sont quatre à se la disputer, dont trois à 57 points. Nice, Lille, qui avait réalisé ce parcours du combattant en début de saison pour accéder à la plus grande coupe d’Europe, et Strasbourg sont les mieux placés. Avantage aux Aiglons qui ont une meilleure différence de buts (+19 contre +15 au LOSC et +13 au Racing) mais la réception de Brest ne sera pas de tout repos. Lens menace la 8e place des Bretons, lesquels peuvent prendre le strapontin européen de l’OL en cas de sanction par l’UEFA et d’une victoire du PSG en finale de Coupe de France (voire plus bas). Un scénario loin d’être loufoque.

4 équipes luttent pour ou contre la place de barragiste

Strasbourg et Lille reçoivent respectivement Le Havre et Reims, qui jouent leur survie en Ligue 1. On parlait des Gones à l’instant, ces derniers doivent espérer un miracle absolu pour accrocher la 4e place. Avec 54 points, ils doivent battre Angers et espérer une défaite de ses trois concurrents. 7es avant les rencontres du soir, ils ne sont pour le moment pas européens l’an prochain mais une victoire du PSG en finale de Coupe de France contre Reims ouvrira cette 7e place à la Ligue Europa Conférence… encore faut-il avoir le feu vert de l’UEFA. Un sacré méli-mélo dont la solution ne viendra finalement que dans une semaine au Stade de France. Cette finale pourrait d’ailleurs avoir une incidence sur le barrage entre le 16e de Ligue 1 et le vainqueur des play-offs de Ligue 2.

Si les Rémois perdent contre le LOSC et que dans le même temps, Le Havre l’emporte à Strasbourg, en plus d’un résultat positif de Nantes sur Montpellier, ils se retrouveraient à cette place de barragiste, obligeant à une légère modification du calendrier. Certains veulent absolument éviter ce 16e rang, quand d’autres l’espèrent. C’est le cas du Havre (actuellement 16e justement) et de Saint-Etienne (17e). Les Verts sont condamnés au mieux à ce statut de barragiste mais il leur faut pour cela obtenir un meilleur résultat, lors de la réception de Toulouse, que le club normand. Celui-ci se déplace à Strasbourg et sait la complexité de la tâche qui l’attend, lui qui n’a pas été verni avec la distribution des droits TV. Et ça ne s’arrangerait pas en cas de descente en Ligue 2…