Course à l’Europe, maintien : la fin de calendrier dingue de la Ligue 1 2024/2025

Le Paris Saint-Germain est champion de France depuis de nombreux jours et le suspense de la Ligue 1 concerne les places européennes. Alors que la 2e et la 3e place sont directement qualificatives en Ligue des Champions et la 4e position offre un ticket pour le tour préliminaire, le 5e jouera en Ligue Europa et le 6e en barrage de la Ligue Europa Conference. Cela pourrait néanmoins être bousculé si le Paris Saint-Germain bat Reims en finale de la Coupe de France. Ainsi, le sixième ira en Ligue Europa et le septième en Ligue Europa Conference.

La suite après cette publicité

En attendant cette finale, la lutte dans le haut de tableau sera rude avec six équipes qui sont en course pour les différentes qualifications européennes. Avantage pour le moment à l’Olympique de Marseille (2e, 58 points) qui dispose de trois points d’avance sur le quatrième et quatre unités sur les équipes placées de la 5e à la 7e place. Les Phocéens disposent d’un joker, mais ne devront pas le griller pour autant. L’équipe de Roberto de Zerbi se déplace dimanche à Lille face à un candidat à l’Europe. Derrière, il faudra aller au Havre (10 mai) face à un candidat au maintien avant de terminer par la réception du Stade Rennais (17 mai).

La lutte pour l’Europe

Troisième, le Lille OSC (3e, 56 points) suit juste derrière en embuscade et aura cette réception de l’Olympique de Marseille dimanche 4 mai à négocier. Les Dogues vont ensuite enchaîner par un déplacement du côté de Brest (10 mai) contre une équipe maintenue et sans grands objectifs de fin de saison. Enfin, Lille recevra le Stade de Reims pour finir l’exercice (17 mai). Quatrième, l’AS Monaco (4e, 55 points) aura un calendrier peu évident avec un déplacement samedi contre l’AS Saint-Étienne, un candidat au maintien. Ensuite le club du Rocher recevra l’Olympique Lyonnais (10 mai) dans un choc qui pourrait être décisif avant de se déplacer sur la pelouse de Lens (17 mai).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 58 31 +23 18 4 9 66 43 3 Lille 56 31 +17 16 8 7 49 32 4 Monaco 55 31 +22 16 7 8 58 36 5 Lyon 54 31 +20 16 6 9 62 42 6 Nice 54 31 +20 15 9 7 59 39 7 Strasbourg 54 31 +13 15 9 7 51 38 Voir le classement complet

Hors du top 4, l’Olympique Lyonnais (5e, 54 points) tentera d’y remonter malgré un calendrier peu évident. Les Gones reçoivent Lens ce dimanche 4 mai et auront aussi ce choc sûrement décisif le 10 mai sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 33e journée. Enfin, les Lyonnais vont terminer avec la réception du SCO Angers (17 mai) qui jouera sans doute son maintien jusqu’au bout. L’OGC Nice (6e, 54 points) aura aussi des matches peu évidents avec tout d’abord la réception de Reims ce vendredi. Les Champenois jouant leur survie en Ligue 1. Les Aiglons se déplaceront ensuite à Rennes (10 mai) avant de recevoir Brest (17 mai). Enfin, le Racing Club de Strasbourg (7e, 54 points) tentera jusqu’au bout d’aller chercher sa participation européenne. Le club alsacien reçoit samedi 3 mai le Paris Saint-Germain, un gros morceau pour débuter. Ensuite, les Alsaciens se déplaceront à Angers (10 mai), une équipe jouant son maintien. Pour terminer, l’équipe de Liam Rosenior recevra une autre équipe tentant de survivre avec Le Havre (17 mai).

La lutte pour le maintien

En ce qui concerne les équipes dans le bas de tableau, elles sont au nombre de six à devoir encore batailler pour leur survie. Pour le Toulouse FC (12e, 35 points) cela devrait être suffisant avec sept points d’écart sur le barragiste et 30 buts de différence. Les Violets qui terminent la saison en recevant Rennes (3 mai), Lens (10 mai) et en se déplaçant à Saint-Étienne (17 mai) auront à cœur de se mettre à l’abri au plus vite. Derrière, le Stade Reims (13e, 33 points) et le FC Nantes (14e, 32 points) ne sont pas encore sauvés et il va falloir batailler. Les Rémois ont cinq points d’avance sur le barragiste et six sur le relégable, mais disposent d’un calendrier compliqué. Ainsi, ils se déplaceront à Nice (2 mai) et termineront à Lille (17 mai) tandis qu’il faudra manœuvrer un sacré duel le 10 mai face à Saint-Étienne actuel premier relégable. Pour Nantes, le concret arrive dès dimanche 4 mai avec la réception d’Angers qui est 15e et se bat aussi pour sa survie. Les Canaris se déplaceront ensuite à Auxerre (10 mai) avant de recevoir le condamné Montpellier (17 mai) pour conclure l’exercice.

La suite après cette publicité

En situation plus délicate, le SCO Angers (15e, 30 points) doit s’attendre à une fin de saison de tous les dangers. Les Angevins auront d’abord ce choc contre le FC Nantes (4 mai) qui pourra faire basculer leur exercice dans le vert comme le rouge. Ensuite, le SCO aura deux duels contre des concurrents pour l’Europe avec la réception de Strasbourg (10 mai) et un déplacement du côté de l’Olympique Lyonnais (17 mai). Barragiste, Le Havre (16e, 28 points) a aussi un calendrier compliqué. Si le déplacement contre Auxerre ce dimanche 4 mai peut être intéressant face à une équipe qui n’a plus de grands enjeux à disputer, les deux derniers matches se dérouleront contre des prétendants à l’Europe avec la réception de l’Olympique de Marseille (10 mai) et un déplacement à Strasbourg (17 mai). Pour le moment relégué, l’AS Saint-Étienne (17e, 27 points) peut encore relever la pente. Pour y parvenir, ça commence ce samedi avec la réception de l’AS Monaco qui joue sa qualification européenne. Ensuite, il faudra négocier un déplacement contre le Stade de Reims (10 mai) avant de conclure par la réception de Toulouse (17 mai). En bas du classement, le suspense s’annonce également très intéressant.