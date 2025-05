OM : Pablo Longoria s’est activé pour recruter le phénomène Franco Mastantuono

Le monde du football commence à voir de plus en plus de joueurs éclore au niveau mondial bien avant leur majorité. Hier, Lamine Yamal a d’ailleurs prouvé qu’il est peut-être le meilleur joueur mineur du monde après son festival face à l’Inter en demi-finale aller de la Ligue des Champions (3-3). Mais l’Argentine démontre une nouvelle fois qu’elle n’a rien à envier au Vieux continent quand il s’agit de fournir de grands talents en devenir.

À l’heure où l’ère Messi touchera bientôt à sa fin, le pays des gauchos s’enflamme désormais pour Franco Mastantuono. Âgé de 17 ans, le milieu offensif de River Plate s’est récemment distingué en marquant un coup franc direct de toute beauté face au rival Boca Juniors. Cependant, les grands d’Europe n’ont pas attendu ce coup d’éclat pour s’intéresser à lui. Le FC Barcelone, le PSG, le Real Madrid, l’AC Milan, Manchester United et Chelsea se sont tous penchés sur son cas depuis des mois.

Le Real Madrid tient la corde

Lié au club porteño jusqu’en 2026 et doté d’une clause libératoire de 45 M€, Mastantuono était annoncé tout proche du Real Madrid l’hiver dernier avant que l’affaire ne capote en raison de la prolongation du joueur. Un nouveau contrat qui a provoqué la hausse du montant de sa clause libératoire et donc l’agacement des Merengues qui se sont retirés. Cependant, la presse madrilène assure que la Casa Blanca pourrait revenir à la charge cet été. Une tendance confirmée par le journaliste de TyC Sports et de la Radio La Red, German Garcia Grova.

Ce dernier assure que MU s’est rapproché de River pour finaliser l’affaire, mais que les Anglais n’ont pas voulu payer le montant de la clause. Autre information de taille : Pablo Longoria se serait déplacé en Argentine pour essayer de coiffer tout ce petit monde au poteau. L’Olympique de Marseille a récemment démontré qu’il savait tenter des coups audacieux sur le mercato (Rabiot, Hojbjerg, Greenwood) et Longoria a sûrement tenté de convaincre Mastantuono de rejoindre un club intermédiaire en Europe avant de viser plus gros. Malheureusement pour le président phocéen, il aurait essuyé un refus catégorique du clan de l’Argentin. Mastantuono n’attendrait qu’une chose : rejoindre la Casa Blanca.