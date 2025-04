Le Real Madrid a choisi un entraîneur et une nouvelle recrue étonnants pour le Mondial des Clubs

Saison décevante pour le Real Madrid. S’il y a eu des sacres en Supercoupe d’Europe et en Coupe Intercontinentale plus tôt dans cet exercice 2024/2025, les Merengues ont déjà dit adieu à la Ligue des Champions, ont perdu la finale de Copa del Rey et sont à quatre points du Barça au classement de la Liga. Autant dire que ça sent la saison blanche - si on prend en compte les titres majeurs - ce qui est inacceptable pour un club d’une telle dimension et avec de telles ambitions, encore plus après l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier…

Et la direction sait que le club peut légèrement se rattraper en toute fin de saison, avec un petit lot de consolation : la Coupe du Monde des Clubs, la nouvelle compétition organisée par la FIFA qui pourrait en plus rapporter gros aux comptes de l’écurie madrilène. Le vainqueur de ce nouveau tournoi empochera ainsi 115 millions d’euros environ, somme sur laquelle le club de la capitale espagnole ne va logiquement pas cracher. Mais il est, avant tout, question d’image et de réputation. Les Merengues travaillent d’ailleurs pour arriver à cette compétition dans les meilleures conditions possibles.

Une recrue à 45 millions d’euros

Tout indique d’abord que Carlo Ancelotti ne sera plus là, et qu’un nouvel entraîneur sera donc sur le banc de touche pour remplacer celui qui va s’engager avec le Brésil. Mais ça ne sera pas Xabi Alonso, le favori de la direction pour remplacer l’Italien, mais Santiago Solari comme le confirme encore AS ce mardi. Ancien joueur, dirigeant du club et déjà passé par le banc de l’équipe première, l’Argentin devrait ainsi assurer l’intérim et diriger l’équipe pour ce tournoi avant de confier les clés du camion à l’entraîneur de Leverkusen. Le Real Madrid ne veut pas que Xabi Alonso - ou le nouveau coach quel qu’il soit - débarque à Madrid en catastrophe juste avant cette CdM des clubs, sans pouvoir la préparer et avec le risque de commencer son aventure sur une mauvaise expérience.

Et ce n’est pas tout puisque Solari souhaite que le Real Madrid puisse compter sur un nouveau joueur pour ce Mondial des Clubs. En plus de Trent Alexander-Arnold - les tractations seraient en cours avec Liverpool pour que les Reds le libèrent plus tôt - le coach argentin veut recruter Franco Mastantuono et l’aligner dans ce tournoi. L’intérêt madrilène pour le milieu offensif de 17 ans de River Plate n’est pas nouveau, mais la volonté des Merengues de le faire venir si rapidement et de façon si précipitée était jusqu’ici inconnue. Toujours est-il qu’il faudra mettre sur la table les 45 millions d’euros de sa clause libératoire réclamés par River Plate… De son côté, le joueur pourrait débarquer à Madrid même en étant mineur puisqu’il a aussi la nationalité italienne.