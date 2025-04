Vidéo : ce crack de 17 ans inscrit un coup-franc exceptionnel dans le derby entre Boca et River

On le sait, le derby entre Boca Juniors et River Plate en Argentine est l’un des moments de football les plus chauds qui n’aient jamais existé. Les deux clubs légendaires argentins se détestent ouvertement, et performer dans un match entre les deux clubs n’est jamais chose aisée, surtout pour un jeune joueur de 17 ans. Pourtant, Franco Mastantuono n’a pas semblé préoccupé par ces considérations d’âge ou de pression.

Ce dimanche, River Plate a réussi à remporter le premier Superclásico de 2025 (2-1) grâce à un coup-franc absolument époustouflant du joueur pisté par Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone. À plus de 25 mètres, il a catapulté le ballon dans la lucarne de Marchesin pour ouvrir le score. Avec ce but, Mastantuono est devenu le joueur le plus jeune à marquer dans un derby, surpassant le record de Javier Saviola. De quoi lui annoncer un avenir brillant.