Angleterre : les femmes transgenres ne peuvent plus jouer dans des équipes féminines

Le cas des femmes transgenres est un dossier compliqué. En Angleterre, un sérieux changement vient d’ailleurs de s’opérer. Alors qu’elles étaient autorisées à jouer dans des équipes féminines, ces femmes ne pourront désormais plus le faire. La fédération anglaise (FA) vient en effet d’annoncer qu’elle applique une décision de la Cour suprême.

«En tant qu’instance dirigeante du sport national, notre rôle est de rendre le football accessible au plus grand nombre, dans le respect de la législation et de la politique internationale du football définies par l’UEFA et la FIFA. Notre politique actuelle, qui permet aux femmes transgenres de participer au football féminin, est fondée sur ce principe et s’appuie sur des conseils juridiques d’experts. Il s’agit d’un sujet complexe et notre position a toujours été que s’il y avait un changement matériel dans la loi, la science ou le fonctionnement de la politique dans le football de base, nous la réexaminerions et la modifierions si nécessaire. L’arrêt de la Cour suprême du 16 avril signifie que nous allons modifier notre politique. Les femmes transgenres ne pourront plus jouer dans le football féminin en Angleterre, et cette politique sera mise en œuvre à partir du 1er juin 2025. Nous comprenons que cela sera difficile pour les personnes qui veulent simplement jouer au jeu qu’elles aiment dans le genre auquel elles s’identifient, et nous contactons les femmes transgenres enregistrées qui jouent actuellement pour leur expliquer les changements et comment elles peuvent continuer à s’impliquer dans le jeu», indique le communiqué de la fédération.