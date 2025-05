La programmation des barrages de L1/L2

L’aventure des play-offs de Ligue 2 a débuté ce soir avec la rencontre entre Dunkerque et Guingamp. Le vainqueur aura l’honneur d’aller à Metz, qui a fini 3e sur cette saison. Il faudra ensuite passer par une double confrontation face au 16e de Ligue 1, lequel n’est pas encore connu. Et ça cause un petit casse-tête à la LFP.

La présence de Reims en finale de la Coupe de France (24 mai), et pas encore sauvé dans l’élite, oblige la Ligue à réfléchir à plusieurs dates. Si les Rémois ne sont pas barragistes, le match en aller-retour face au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se tiendra les jeudi 22 et dimanche 25 mai. En revanche, si les Champenois finissent à la 16e place, la première manche du barrage aura lieu le mercredi 21 mai pour un retour le jeudi 29 mai.

Le communiqué de la LFP :

Si Reims n’est pas barragiste, maintien des dates initiales :

Jeudi 22 mai à 20h45 sur beIN SPORTS 1 et DAZN

Barrage aller de Ligue 1 McDonald’s :

vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT – 16ème de Ligue 1 McDonald’s

Dimanche 25 mai à 20h45 sur beIN SPORTS 1 et DAZN

Barrage retour de Ligue 1 McDonald’s :

16ème de Ligue 1 McDonald’s - vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT

Si Reims est barragiste, les dates sont modifiées comme suit :

Mercredi 21 mai à 20h00 sur beIN SPORTS 1 et DAZN

Barrage aller de Ligue 1 McDonald’s :

vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT – 16ème de Ligue 1 McDonald’s

Jeudi 29 mai à 20h30 sur beIN SPORTS 1 et DAZN

Barrage retour de Ligue 1 McDonald’s :

16ème de Ligue 1 McDonald’s - vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT