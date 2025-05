Real Madrid : le vrai prix de Trent Alexander-Arnold

« Après 20 ans au Liverpool Football Club, il est maintenant temps pour moi de confirmer que je partirai à la fin de la saison. C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que je n’ai jamais prise dans ma vie. Je sais que beaucoup d’entre vous se sont demandé pourquoi ou ont été frustrés que je n’en ai pas encore parlé, mais j’ai toujours eu l’intention de me concentrer pleinement sur les meilleurs intérêts de l’équipe, qui étaient de sécuriser le numéro 20 (le 20e titre, ndlr). Ce club a été toute ma vie, tout mon univers, pendant 20 ans. Depuis l’Académie jusqu’à aujourd’hui, le soutien et l’amour que j’ai ressentis de tous, à l’intérieur comme à l’extérieur du club, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je vous serai éternellement reconnaissant ». En début de semaine, Trent Alexander-Arnold confirmait son départ à venir de Liverpool en fin de saison.

Pas forcément une surprise, puisque depuis des mois déjà, les médias anglais et espagnols étaient unanimes sur les plans du latéral droit anglais : partir pour rejoindre le Real Madrid cet été. Un joli renfort pour les Merengues, qui récupèrent une référence à son poste gratuitement, sécurisant ainsi le remplaçant de Dani Carvajal. Une arrivée qui s’inscrit pleinement dans cette politique mercato prudente du club de la capitale espagnole, visant à se renforcer à moindre coût et n’hésitant plus à aller sur ce marché des joueurs libres.

Un joli chèque

Mais si on se penche sur ce dossier, le Real Madrid va tout de même devoir sortir un joli petit chèque pour s’assurer les services de l’international anglais. Comme l’indiquent divers médias espagnols, dont Marca, la traditionnelle prime à la signature de l’international anglais est de 20 millions d’euros. Un joli petit pactole pour le joueur formé chez les Reds.

De son côté, Sport révèle que les Merengues devront aussi débourser 2 millions d’euros pour que Trent Alexander-Arnold puisse disputer le Mondial des Clubs. Son contrat avec les Reds expire fin juin, et le Real Madrid devra donc payer cette somme pour que les Liverpuldiens le libèrent avant et qu’il puisse jouer ce tournoi qui démarrera à la mi-juin. 22 millions d’euros au total donc, avec un salaire brut de 15 millions d’euros par saison, ce qui le placerait dans le deuxième échelon des joueurs les mieux payés de l’effectif, derrière les stars mais au niveau de joueurs comme Courtois ou Valverde. D’ici un peu plus d’un mois, on le verra enfin à l’oeuvre sous la tunique madrilène.