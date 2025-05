Arsenal : les mots forts de Bukayo Saka sur le PSG

Auteur de 11 buts et 14 passes décisives en 33 matches cette saison malgré une longue absence due à une blessure à la cheville, Bukayo Saka est le danger offensif numéro un d’Arsenal. Et ce soir, l’ailier anglais de 23 ans voudra sûrement se rattraper au Parc des Princes à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain après la perte du match aller à l’Emirates (0-1). Plutôt bien muselé à l’aller, Saka est l’un des hommes sur lesquels compte Mikel Arteta pour faire la différence.

Interrogé par Skysports, le Gunner a d’ailleurs expliqué que tout restait possible pour son équipe. « Je pense qu’il est important de rester calme, mais il est évident que nous savons que nous avons encore des progrès à faire et je pense que nous allons le montrer à Paris, et je suis convaincu que nous pouvons renverser la situation. Il est évident que nous sommes un peu frustrés et déçus. Mais, comme je l’ai dit, le plus important est de rester calme. C’est loin d’être fini ».

«Quand ils ne jouent pas contre moi, j’aime les regarder jouer»

L’Anglais promet une belle bataille au PSG, mais il n’a pas hésité à rendre hommage à la bande de Luis Enrique. À commencer par la prestation des défenseurs parisiens qui l’ont cadenassé à l’aller. « C’était difficile de trouver des espaces. Ils ont mis beaucoup de corps autour de moi. Ils ont bien défendu. Je me concentre sur les espaces que je pourrai trouver au match retour », a-t-il confié avant de saluer la progression XXL du club de la capitale entre la gifle reçue à l’Emirates en octobre dernier et cette demi-finale.

« Je sais qu’ils n’ont changé que deux joueurs par rapport à l’équipe qu’ils avaient jouée contre nous (en octobre 2024, ndlr), mais ils ont beaucoup plus de cohésion, de fluidité, de circulation du ballon… Ils étaient bien meilleurs. Ils m’ont beaucoup impressionné, pour être honnête. Ils ont un bon manager. Ils ont des joueurs de grande qualité. Ils sont très menaçants en attaque. Ce sont des joueurs de haut niveau et je n’ai rien à redire à leur sujet. J’ai beaucoup de respect pour eux et oui, quand ils ne jouent pas contre moi, j’aime les regarder jouer. » Espérons que Bukayo Saka sera bien devant sa télévision le 31 mai prochain et non sur la pelouse de Munich.