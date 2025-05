LdC : Szymon Marciniak répond aux critiques sur l’arbitrage

Décrié pour ses décisions concernant le potentiel penalty sur Lamine Yamal et l’action menant au but d’Acerbi, l’arbitre polonais Szymon Marciniak a répondu aux critiques dont il a fait l’objet concernant sa gestion de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Barcelone et l’Inter Milan, qui s’est terminée par une victoire des Nerazzurri. Interrogé par Alqaheranews, l’arbitre a estimé que ses décisions avaient été les bonnes.

«Les commentaires sont ridicules. Que puis-je dire à propos de ces commentaires stupides ? Je n’ai fait de tort à personne. Le troisième but de l’Inter était définitivement valable», a développé l’arbitre de la dernière finale de Coupe du monde. Quand son interlocuteur a évoqué la possibilité que le FC Barcelone intente des actions contre l’arbitrage de la rencontre, Marciniak a ri en balayant la possibilité d’un revers de main : «Je suis prêt à tout.» Le message est passé.