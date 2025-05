LdC : DJ Snake lance un appel aux supporters du PSG

Le PSG veut mettre les pieds dans l’éternel mais pour ça, les hommes de Luis Enrique devront passer l’obstacle Arsenal ce soir, une semaine après leur victoire à l’Emirates Stadium (1-0). Une rencontre qui s’annonce explosive, et qui sera évidemment suivie par l’un de ses plus fidèles supporters, DJ Snake. Fan du club depuis 1995, l’artiste francophone s’est livré au micro du Parisien avant le match. Et en cas de qualification en finale face à l’Inter Milan, il promet une grande fête sur les Champs-Élysées.

«Un pronostic ? Je suis prudent, parce qu’on a tellement souffert, que ça ne va pas être un match facile contre Arsenal. Je vois beaucoup de gens qui s’enflamment à dire qu’on va passer. Ce n’est pas gagné, ça va être un match compliqué. Et par contre, si on se qualifie, rendez-vous sur les Champs-Élysées en train de faire la fête avec tout le monde», a-t-il confié. Cette déclaration n’est sûrement pas tombée dans l’oreille d’un sourd.