PSG-Arsenal : suivez l’avant-match en direct

Lors de sa conférence de presse, tenue hier, le milieu de terrain d’Arsenal Declan Rice a lancé : «nous sommes ici pour gagner, marquer les esprits et atteindre la finale. Nous avons déjà été à la hauteur des grandes occasions et nous sommes prêts à récidiver. Lors de notre deuxième match de groupe, nous avons battu le PSG 2-0. C’était la même équipe, à l’exception de Dembélé et (Khvicha) Kvaratskhelia, et tous les autres étaient titulaires. Il n’y a donc aucune crainte à avoir. Nous pensons avoir notre place à ce niveau.»