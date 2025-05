PSG : Daniel Riolo juge l’évolution du PSG

C’est une saison aussi exceptionnelle qu’inattendue qu’est en train de réaliser le PSG. Alors que le pire était prévu pour les Rouges et Bleus après le départ de Kylian Mbappé l’été passé, c’est finalement peut-être l’un des meilleurs exercices de l’histoire du club que vivent les Parisiens sous la houlette de Luis Enrique. Jeu offensif et résultats aux rendez-vous sur la scène européenne, il n’en fallait pas plus pour convaincre les supporters, même ceux de longue date. C’est le cas de Daniel Riolo, qui a constaté l’évolution du club de la capitale au cours des dernières saisons.

La suite après cette publicité

Alors que les pensionnaires du Parc des Princes courent après leur première C1 depuis près de 15 ans et le rachat par QSI, les champions de France n’ont jamais semblé aussi proches de repartir avec le trophée. Et pour Riolo, cela s’explique par le poids accordé à Luis Enrique et Luis Campos dans les décisions sportives : « en fait, le problème de ce club, c’est qu’ils ont mis beaucoup trop longtemps à ce qu’un président décide de laisser bosser un entraîneur, à ce qu’un directeur sportif puisse faire des choix main dans la main avec l’entraîneur. Ils ont fait le choix de lui donner du pouvoir, ce qu’aucun autre entraîneur avant n’avait eu. Ils se sont réveillés après plus de dix ans. Ils auraient pu s’en apercevoir avant. » Enfin, Paris semble avoir trouvé la bonne formule.