Nantes : Anthony Lopes a été vexé par les chants des supporters

La défaite de Nantes lors du derby face à Angers (1-0) le week-end dernier a laissé des traces. Alors qu’ils étaient menés au score, les Canaris ont vu leurs supporters entonner des chants peu glorieux en seconde période. «On se fait chier», chantait une partie du public nantais, lassé d’assister aux déculottées répétées du FCN, 15e de Ligue 1 et toujours sous la menace d’une relégation. Ce jeudi, Anthony Lopes était présent en conférence de presse, et le champion d’Europe portugais a affirmé avoir été piqué par ces chants, même s’il dit aussi comprendre la grogne générale.

«Quand à la 75e minute, on entend tout un stade chanter "on se fait chier", bah ça touche. Je pense qu’on doit montrer un autre état d’esprit, on doit avoir un sursaut d’orgueil, on a été touché dans notre amour-propre, a indiqué l’ancien Lyonnais, à deux jours d’un déplacement à Auxerre. On doit être piqué quand nos supporters chantent ça. C’est une façon de nous piquer sur l’état d’esprit et le résultat. Après, pour le jeu, on verra plus tard, mais bien sûr qu’is ont le droit. Ils ont le droit de nous faire passer des messages, nous, on les a récupérés, c’est dans nos têtes, et la seule chose qu’on pourra leur rendre, c’est de ramener des points d’Auxerre et qu’on maintienne le club en L1.»