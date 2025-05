LdC : le PSG va toucher un immense pactole

Une qualification historique en finale de Ligue des Champions et qui rapporte très gros. En battant Arsenal hier en demi-finale retour de C1, le PSG s’est offert un nouveau chèque de 18,5 M€. Surtout, celui-ci vient s’ajouter à tous les autres depuis le début de la compétition. Le club de la capitale avait déjà touché 18,62 M€ de prime de participation, 17,57 M€ pour le premier tour et son classement en phase de championnat, plus 11 M€ grâce à sa qualification en 8es de finale, 12,5 M€ pour les quarts et 15 M€ pour le dernier carré. Vous l’avez compris, les revenus sont considérables.

Au total et rien que pour ses résultats dans cette Ligue des Champions, c’est 93,19 M€ d’assurés mais c’est loin d’être terminé. Selon L’Equipe, l’UEFA va reverser aux Franciliens 34 M€ de droits TV et de marketing, et 11 autres millions d’euros pour le coefficient UEFA des 10 dernières années. C’est donc au minimum 138,19 M€ qui vont tomber dans les caisses en fin de saison, auxquels pourront encore s’ajouter 6,5 M€ en cas de victoire contre l’Inter et 4 M€ de prime de participation à la Super Coupe d’Europe. Ces chiffres déjà faramineux ne prennent même pas en compte les revenus liés à la billetterie. La réception d’Arsenal a par exemple rapporté 12 M€ au club français. En comparaison aux droits TV de la Ligue 1, le PSG ne touche "que" 22 M€.