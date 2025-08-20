La LFP dévoile la programmation de OM-PSG

La Ligue 1 a officiellement repris ses droits le week-end dernier. Depuis, l’actualité foot est riche avec notamment une crise folle du côté de l’OM après une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Mais il faut se reconcentrer sur le sportif et ce mercredi la LFP a dévoilé la programmation du premier Classique de la saison.

L’instance du football français a annoncé que la rencontre aura «lieu dimanche 14 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+». Dans cette information, il ne faut prendre en compte que l’heure puisque la LFP s’est visiblement trompé avec la date. Le Classique se tiendra plutôt le 21 septembre, une semaine plus tard, comme c’était prévu depuis l’annonce du calendrier.