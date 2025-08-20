Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

La LFP dévoile la programmation de OM-PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi @Maxppp

La Ligue 1 a officiellement repris ses droits le week-end dernier. Depuis, l’actualité foot est riche avec notamment une crise folle du côté de l’OM après une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Mais il faut se reconcentrer sur le sportif et ce mercredi la LFP a dévoilé la programmation du premier Classique de la saison.

La suite après cette publicité

L’instance du football français a annoncé que la rencontre aura «lieu dimanche 14 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+». Dans cette information, il ne faut prendre en compte que l’heure puisque la LFP s’est visiblement trompé avec la date. Le Classique se tiendra plutôt le 21 septembre, une semaine plus tard, comme c’était prévu depuis l’annonce du calendrier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier