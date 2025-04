La presse anglaise s’insurge après les insultes contre Phil Foden, le retour fracassant de Mason Greenwood a choqué tout le monde

La presse anglaise n’a pas supporté les insultes contre Phil Foden

Toute la presse anglaise parle de honte ce lundi. Dans un derby de Manchester soporifique au possible, Phil Foden a été la cible des supporters de Manchester United. La famille et surtout la mère du joueur de City ont été copieusement insultées. «Ils devraient avoir honte», a déclaré Pep Guardiola après le match. Et tous les journaux sont sur la même longueur d’ondes, le Daily Star mais aussi le Daily Express. Une scène qui rappelle forcément le PSG-OM et les très nombreuses insultes envers Adrien Rabiot et sa famille. Sur le terrain, il n’y a rien eu pour le dernier derby de Kevin De Bruyne. Un triste 0-0 que tout le monde oubliera bien rapidement, sauf Phil Foden…

Mason Greenwood retrouve le sourire

L’OM a pris 3 points très importants en battant Toulouse pour retrouver sa deuxième place à une semaine du choc contre l’AS Monaco. Mason Greenwood a montré deux visages hier, l’ange et le démon juge le journal régional La Provence. Invisible en première période et auteur d’un but splendide en seconde, l’attaquant anglais a fait taire les critiques de la plus belle des manières. L’Equipe parle même d’un intermittent du spectacle. Greenwood a été très critiqué et à juste titre, mais il a répondu avec brio. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui aura besoin d’un grand Greenwood en fin de saison.

Kylian Mbappé sort du silence

Le numéro 9 du Real Madrid a donné sa première interview à la télévision espagnole. Il est notamment revenu sur la situation de Vinicius Jr. Il a expliqué qu’il n’imaginait pas le Real Madrid sans le numéro 7 brésilien. Il y a une autre phrase qui a fait parler. Mbappé a expliqué que cela n’avait pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l’argent. Une référence aux options qu’il avait en quittant le PSG, notamment l’Arabie saoudite et le pont d’or qu’il aurait pu toucher. KM9 a parlé de son arrivée dans la capitale espagnole, de son adaptation, de son enfance, mais aussi de football. Et justement, Kylian Mbappé va devenir le tireur de pénalty numéro 1 affirme Marca. Le Français a pris confiance depuis quelques mois dans cet exercice, en témoigne sa panenka contre Alavés, il y a dix jours.