Mercato : l’OM a enfin trouvé son nouveau gardien !

Ces derniers jours, il a surtout été question de pistes offensives lorsqu’on a évoqué le mercato marseillais. Comme révélé en exclusivité par nos soins, l’Olympique de Marseille piste par exemple l’attaquant anglais Eddie Nketiah (Arsenal), alors que les dirigeants phocéens sont aussi très chauds sur le polémique Mason Greenwood, avec une grosse offre déjà formulée à Manchester United.

Mais il y a un autre dossier tout aussi important qu’il fallait gérer : celui du gardien de but. Pau Lopez devrait ainsi s’engager avec Côme, le club promu en Serie A qui nourrit de grandes ambitions. Après avoir défendu les cages marseillaises pendant 3 ans, il repart pour l’Italie et force la direction à lui chercher un remplaçant. Mais l’état-major de l’OM a vite rebondi et aurait déjà trouvé son successeur.

Un Espagnol pour en remplacer un autre

Comme l’explique le média Canarias7 et comme l’indiquaient déjà d’autres médias ibériques ces derniers jours, l’OM a trouvé un accord avec Las Palmas pour le transfert d’Alvaro Vallés, gardien de 26 ans. Les deux clubs ont validé un deal de 8 millions d’euros, plus 2 millions d’euros sous forme de bonus. Le portier, qui a fait partie des meilleurs à son poste en Liga cette saison, négocie déjà avec Marseille.

Le média précise tout de même que le choix du joueur se portait plutôt sur le Betis, mais les Andalous n’ont pas réussi à trouver un accord avec Las Palmas, proposant moins d’argent que l’OM. Le média précise que le joueur touchera un très bon salaire à Marseille et que Roberto De Zerbi est très heureux de pouvoir l’avoir sous ses ordres. Plus qu’à attendre le dénouement final.