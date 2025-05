West Ham : quand Lucas Paqueta fond en larmes après un carton jaune

Depuis deux ans, la carrière de Lucas Paqueta prend une drôle de tournure. Alors qu’il avait le vent en poupe après son passage à l’OL et son transfert réussi vers West Ham, le Brésilien stagne depuis plusieurs mois. Relié à de nombreux grands clubs après sa première bonne cuvée avec les Hammers, le milieu de terrain de 27 ans est englué après une sombre histoire de paris sportifs. Sous le coup d’une enquête pour matches truqués, l’ancien de l’AC Milan est encore submergé par cette histoire.

Ce dimanche, l’international brésilien (55 sélections, 11 buts) a même fait transparaître sa vive émotion lors de la rencontre entre West Ham et Tottenham (1-1). Averti à la 73e minute de jeu, l’ancien numéro 10 de Lyon a fondu en larmes. Des pleurs qui ont même contraint l’arrêt de la rencontre durant quelques minutes alors que le joueur était consolé par ses coéquipiers et l’arbitre Michael Oliver. D’après la presse anglaise, Paqueta serait touché émotionnellement à cause de l’enquête qui traîne en longueur à son sujet.