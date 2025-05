LdC : le groupe du Barça pour le choc face à l’Inter

Tenu en échec par l’Inter (3-3) lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se déplace, ce mercredi, à Giuseppe Meazza pour tenter de décrocher son ticket pour la grande finale. Avant ce choc, le club catalan vient de communiquer son groupe.

Une liste de 23 joueurs où on retrouve logiquement les hommes forts d’Hansi Flick avec Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri, Gavi et l’inévitable Lamine Yamal. Landry Farré et Noah Darvich sont également à nouveau convoqués avec l’équipe première.