Accord trouvé entre Côme et l’OM pour Pau Lopez

Cette fois, c’est la bonne. Après plusieurs jours de négociations, Côme et l’OM ont trouvé un accord pour Paul Lopez (29 ans). Les Phocéens ont finalement revu leurs prétentions à la baisse (8M€) pour faciliter l’opération. D’après La Gazzetta dello Sport, un prêt avec obligation d’achat a été bouclé.

L’indemnité à la fin du prêt sera de 5 M€, un peu en-dessous de ce que souhaitaient les Phocéens. À 29 ans, et après trois saisons en France, le portier espagnol est donc sur la route d’un retour en Italie, lui qui a évolué durant deux ans à la Roma entre 2019 et 2021. A Côme, il retrouvera un certain Cesc Fabregas, l’homme qui a souhaité sa venue.