L’OM tient une nouvelle piste pour son gardien de but

Et si c’était le bon cette fois. Après ses échecs dans les dossiers Illan Meslier, puis Filip Jorgensen et surtout Alvaro Valles, l’OM a ciblé un nouveau gardien de but susceptible de prendre la suite de Pau Lopez, sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant. Selon les informations de Relevo, il faut regarder du côté des Pays-Bas et plus précisément de Feyenoord. Les dirigeants olympiens s’intéressent en effet à Timon Wellenreuther (28 ans).

L’Allemand ne parle pas à grand monde ici en France mais il a roulé sa bosse en Allemagne et en Eredivise. Formé à Schalke 04, il a vite filé à l’étranger, d’abord à Majorque en prêt puis aux Pays-Bas (Willem II et Feyenoord) et en Belgique (Anderlecht). Déjà dans la seconde partie de sa carrière, il n’a jamais été sélectionné chez les A mais a bien connu les Espoirs allemands. Vous l’aurez compris, Wellenreuther s’est surtout révélé sur le tard.

Une révélation sur le tard

Prêté aux Mauves lors de la saison 2022/2023, il vient tout juste de connaître sa première saison dans la peau d’un titulaire avec Feyenoord. Et encore puisqu’il a profité de la longue blessure au poignet, puis au mollet, de Justin Bijlow pour se faire une place dans le onze. Dès que l’international néerlandais est revenu de l’infirmerie, Wellenreuther a cédé la place pour se rasseoir sur le banc. C’est par cette voie-là que l’OM tente de séduire le portier.

Les Phocéens lui proposent sur la durée une place de titulaire. Il a montré qu’il en avait l’étoffe. Le Feyenoord d’Arne Slot, nouvel entraîneur de Liverpool, a tout de même terminé dauphin du PSV Eindhoven la saison dernière, et a gagné la coupe avec Wellenreuther dans le but. Il faudra réussir à convaincre son club de le lâcher et c’est là qu’il y a un hic. Le gardien allemand a prolongé son contrat jusqu’en 2027 le 10 juillet dernier seulement (il y a 14 jours !). Preuve que Feyenoord compte sur lui.