L’AS Roma dévoile son maillot domicile pour 2025/2026

L’AS Roma et adidas ont levé le voile sur le nouveau maillot domicile pour la saison 2025/26, une création qui mêle avec audace tradition et modernité. Ce kit revisite les designs les plus emblématiques du passé du club, notamment ceux des années 90, en y injectant une touche contemporaine. Le rouge foncé, couleur de base du maillot, est dynamisé par des touches de jaune sur le logo adidas, les trois bandes caractéristiques sur les épaules et les bordures. Le col ras du cou est orné de l’inscription officielle "AS ROMA" à l’arrière, un clin d’œil à l’identité forte du club, pensé pour raviver la fierté des supporters et renforcer le lien entre passé glorieux et présent ambitieux.

La suite après cette publicité

![defaultAltAttribute](https://assets-fr.imgfoot.com/media/cache/640xauto/b9ff9fce0717-asromaegnyte.jpeg =640x640

Pour répondre aux attentes des joueurs comme des fans, deux versions du maillot sont proposées cette saison. La version AUTHENTIC, portée par l’équipe, est conçue avec la technologie HEAT.RDY, permettant une ventilation optimale grâce à des matériaux innovants, et assurant fraîcheur et confort lors de l’effort. De son côté, la version REPLICA utilise la technologie AEROREADY, offrant aux supporters un vêtement respirant, capable d’absorber l’humidité pour rester au sec tout au long de la journée. Avec ce nouveau kit, adidas et la Roma célèbrent l’histoire tout en regardant résolument vers l’avenir.