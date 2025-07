PSG-Chelsea sera diffusé sur TF1

Le Groupe TF1 aurait sûrement préféré deux dates différentes mais le calendrier en a décidé autrement. La finale de la Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et Chelsea et le troisième match de poule de l’équipe de France féminine tombent le même soir, dimanche 13 juillet à 21 heures. Il fallait donc trancher pour la programmation sur les différentes chaînes à disposition.

La suite après cette publicité

Et alors qu’il était un temps envisagé de privilégier les Bleues sur TF1, c’est finalement PSG-Chelsea qui sera à l’antenne sur la chaîne principale du groupe ce dimanche. Le France-Pays-Bas bascule lui sur TMC. On rappelle que les Bleues ont gagné les deux premiers matches et n’ont besoin que d’un petit point (même une courte défaite pourrait suffire) pour valider leur place en quart de finale.