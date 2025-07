PSG : Fabián Ruiz pense lui aussi au Ballon d’Or

Après Dembélé, Hakimi, Vitinha c’est le nom de Fabián Ruiz qui ressort pour le Ballon d’Or 2025. Celui qui a réalisé une manita au Real Madrid ce mercredi en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs (4-0), auteur d’un doublé ne fait que monter en puissance depuis son sacre européen avec la Roja en 2024. En Espagne, son nom figure aussi parmi les candidats sérieux pour le sacre suprême. Après la rencontre, le milieu de terrain du PSG s’est exprimé sur le sujet et explique qu’il ne se concentre pas vraiment sur le sacre individuel.

La suite après cette publicité

«Le Ballon d’Or ne dépend pas de moi. J’essaie de faire de mon mieux. Chaque fois que je suis nominé pour un prix aussi important, je suis heureux, ravi d’être là, mais c’est un prix sur lequel je ne me concentre pas trop. En réalité, il y a beaucoup de candidats, il y a de très bons joueurs en Europe. Si je suis nommé, j’espère pouvoir le remporter, mais je sais que c’est très difficile. Je n’y pense pas trop, je pense que l’important, c’est le match de dimanche, pour conclure la saison avec ce trophée.», a expliqué l’ancien joueur du Napoli pour ESPN. Il a aussi évoqué la situation, presque parfaite, du PSG : «je pense que ça ne pourrait pas être mieux. Je vis l’un des meilleurs moments de ma carrière, si ce n’est le meilleur. Nous sortons d’une saison incroyable, il ne nous manque plus qu’un match pour la conclure en beauté. Je suis très heureux personnellement, mais surtout collectivement. Je pense que nous réalisons une saison formidable, que nous jouons un beau football, et en même temps, je pense que l’équipe montre qu’elle veut remporter tous les trophées, et il ne nous reste plus qu’un match.» Collectif, comme à son habitude, l’international espagnol préfère pousser pour la candidature de son équipier, Ousmane Dembélé, le désormais grand favori au Ballon d’Or 2025.