L’Inter Milan va tenter le coup pour un international français

Après une saison de transition marquée par des résultats en demi-teinte, l’Inter Milan entame une reconstruction estivale ambitieuse sous la houlette de Cristian Chivu, nouvel entraîneur. Le club souhaite injecter du sang neuf tout en insufflant une nouvelle dynamique de jeu. Plusieurs cadres pourraient faire leurs valises durant ce mercato – à commencer par des profils comme Hakan Çalhanoğlu, Denzel Dumfries ou Stefan de Vrij – incitant la direction sportive à explorer des pistes plus techniques et mobiles pour revitaliser l’effectif. Le recrutement est orienté vers des joueurs capables de s’adapter rapidement au style de Chivu, axé sur la possession, le pressing haut et la verticalité.

Dans ce contexte de renouvellement, l’Inter scrute de près les opportunités sur le marché européen. L’arrivée potentielle de joueurs comme Christopher Nkunku s’inscrirait dans cette logique : attirer des talents polyvalents, à même d’apporter de la créativité offensive et de la flexibilité tactique. En misant sur des profils jeunes mais expérimentés, les dirigeants nerazzurri espèrent bâtir un effectif capable de rester compétitif en Serie A tout en amorçant un nouveau cycle, plus moderne et en phase avec les ambitions européennes du club.

Nkunku dans le viseur

Selon Sky Italia, l’Inter Milan envisagerait sérieusement l’arrivée de Christopher Nkunku depuis Chelsea. Actuellement en quête d’un profil d’attaquant complémentaire aux recrues comme Ange‑Yoan Bonny, le club milanais considère le Français comme une option intéressante. Cette réflexion serait notamment conditionnée par un éventuel départ de Mehdi Taremi, visé par Fulham et Fenerbahçe : si le buteur iranien faisait ses valises, Nkunku entrerait directement dans les pistes prioritaires pour renforcer le secteur offensif.

Le profil de Nkunku séduit l’Inter pour son apport technique et sa capacité à varier les solutions offensives. Bien qu’il ait rejoint Chelsea à l’été 2023 contre environ 60 M€, ses performances restent correctes (18 buts et 5 passes décisives en 60 matchs), mais en dents de scie à cause de nombreuses blessures. Si l’Inter souhaite concrétiser cette piste, il faudra probablement négocier un transfert autour des 40 M€, comme évoqué dans d’autres médias italiens, et envisager soit un achat direct, soit un échange avec club intermédiaire pour équilibrer les finances.