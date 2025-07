Le Bayern Munich veut s’offrir un international français

Les Français à Munich. Cette saison, plusieurs joueurs tricolores figurent dans les rangs du Rekordmeister. En effet, Vincent Kompany peut s’appuyer sur Dayot Upamecano. Un joueur en fin de contrat en juin 2026 et dont la prolongation est toujours en stand-by puisque les deux parties n’arrivent pas à s’entendre selon nos informations. Sacha Boey, lui, veut continuer en Bavière. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena ne le retiendront pas si une bonne proposition arrive cet été. Comme révélé par nos soins, l’OM est séduit par son profil. La presse turque, elle, évoque un possible retour à Galatasaray.

La position du Bayern Munich est un peu la même pour Kingsley Coman. En effet, le club a de nouveau ouvert la porte à son départ. Des écuries anglaises mais surtout saoudiennes se sont penchées sur son cas. Seul problème, le Français ne veut pas changer d’air nous a-t-on fait savoir. Enfin, Michael Olise complète la colonie française de Munich. Pour lui, il n’est pas question d’un départ. L’ancien de Crystal Palace est arrivé il y a un an et donne pleinement satisfaction. Il pourrait d’ailleurs être rejoint dans quelques semaines par un autre international tricolore.

Le Bayern Munich relance Nkunku

En effet, The Athletic révèle ce mardi que Christopher Nkunku (27 ans) est de nouveau dans le viseur des Munichois. L’ancien joueur du PSG est suivi depuis un petit moment par le Bayern, qui avait été séduit par lui lors de son passage réussi à Leipzig. Sur les tablettes du club allemand, il a signé à Chelsea en 2023. Mais son aventure londonienne n’a pas vraiment été à la hauteur de ses attentes et celles des Blues, notamment du fait des blessures. L’été dernier, le Bayern Munich était déjà sur le coup. L’hiver dernier aussi.Sky Germany avait dévoilé que les Bavarois discutaient avec l’ex du PSG.

Mais Enzo Maresca avait coupé court aux rumeurs et avait assuré que son joueur resterait. Cet été, Nkunku est plus que jamais sur le départ. Et la porte semble s’ouvrir du côté des dirigeants anglais, qui souhaitent un transfert sec selon The Athletic. Liverpool ou encore Manchester United, où on a parlé d’un troc avec Alejandro Garnacho, ont été cités comme des points de chute. Le Bayern Munich aussi. Le club de Bundesliga a réactivé cette piste après avoir essuyé plusieurs échecs cet été. Une piste qui plaît à Nkunku, qui connaît parfaitement l’Allemagne et qui pourrait y retrouver son meilleur niveau à un an du Mondial 2026.