Chidozie Awaziem retourne au FC Nantes

Retour au FC Nantes pour Chidozie Awaziem (28 ans). Passé chez les Canaris entre juillet 2017 et juin 2018 lors d’un prêt en provenance du FC Porto, le défenseur central nigérian fait son retour en France. Passé par Rizespor et Alanyaspor en Turquie, Leganés en Espagne, Boavista au Portugal, l’Hajduk Split en Croatie et Cincinnati et Colorado Rapids aux États-Unis, le natif d’Enugu a signé pour trois ans avec les Nantais.

«Le FC Nantes et les Rapids du Colorado sont parvenus à un accord pour le transfert de Chidozie Awaziem. Le Nigérian s’engage pour 3 ans avec les Jaunes et Verts», a ainsi annoncé le club des bords de l’Erdre.