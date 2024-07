Real : accord trouvé avec Alphonso Davies pour l’été 2025

Depuis plusieurs années, le Real Madrid aime attirer certains joueurs libres, après les avoir incités à ne pas prolonger dans leur club. Ce fut le cas avec David Alaba, Antonio Rüdiger, et plus récemment, avec Kylian Mbappé. Et à en croire les informations d’AS, cette stratégie a encore payé. Le média espagnol rapporte que le club présidé par Florentino Pérez a trouvé un accord pour une arrivée libre d’Alphonso Davies à l’été 2025.

Le latéral gauche refuse de prolonger avec le Bayern Munich, qui lui a proposé un salaire de 14 millions d’euros par an. Les Bavarois attendent au moins 50 millions d’euros pour s’en séparer cet été. Une somme importante que le Real, qui a déjà proposé 35 millions d’euros, ne souhaite pas atteindre. Le club merengue veut compter sur le joueur de 23 ans et sur Ferland Mendy, en passe de prolonger, au poste d’arrière gauche durant la saison 2025-2026.