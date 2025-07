Coupe du Monde des Clubs : le PSG promet l’enfer à Kylian Mbappé

Après Leo Messi en 8e de finale, le PSG fait face à des retrouvailles encore plus attendues. Le destin a voulu que le Real Madrid d’un certain Kylian Mbappé se place en travers de la route des Parisiens dans cette demi-finale de Coupe du Monde des Clubs. C’est la première fois que le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu et son ancien club se retrouvent depuis son départ il y a un an. Qui plus est, en plein conflit judiciaire puisque la star réclame toujours ses arriérés de salaires et de primes. On parle tout de même d’une somme de 55 M€.

Et même si Mbappé a retiré sa plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature, les protagonistes de cette affaire auront sans doute cette histoire en tête. Ce n’est pas le cas des anciens partenaires de l’attaquant à Paris. Depuis l’envol de la star vers le Real Madrid, les Franciliens se sont largement émancipés de son ombre, finalement pas si imposante que cela. Ils sont devenus champions d’Europe dès les premiers mois après son départ, alors que lui court toujours après une première victoire en Ligue des Champions.

Ses anciens partenaires l’attendent de pied ferme

Ces retrouvailles seront particulièrement scrutées par les observateurs, et très attendues par les Parisiens eux-mêmes. «On connaît la très grande qualité de Kylian, combien il est important pour le Real. Il a beaucoup fait pour nous, ça a été un plaisir de pouvoir jouer avec lui. Je lui souhaiterai toujours le meilleur, à l’exception de demain (mercredi) si on joue contre lui», lâche Fabian Ruiz devant les médias aux États-Unis, qui ne sait si son ancien coéquipier sera aligné. «Ça ne dépend pas de nous. On ne sait pas qui jouera mais on sait que qui que ce soit, c’est une grande équipe avec des joueurs de qualité.»

Victime d’une grosse gastro-entérite au début de ce Mondial des Clubs, Mbappé a retrouvé la compétition en 8e de finale contre la Juventus. Toujours remplaçant au tour suivant, il a profité de son entrée en jeu face au BvB pour débloquer son compteur. Khvicha Kvaratskhelia ne s’en fait pas. Il y a d’autres talents au Real. «Ils n’ont pas qu’un seul joueur ! C’est une très bonne équipe, on doit avoir du respect pour tous leurs joueurs, on se concentre sur notre jeu», assure l’ancien Napolitain, qui lui n’a jamais joué avec le champion du monde 2018 puisque les deux joueurs se sont croisés à six mois d’écart.

Zaïre-Emery à propos de Mbappé : «les gens ne vont pas lui faire de cadeau»

Peu importe les joueurs en face, le Géorgien estime que les Merengues sont toujours dangereux. «C’est une question difficile. Mbappé est un des meilleurs joueurs actuels. On ne sait pas, poursuit-il. Bien sûr, le Real est une équipe plus dangereuse avec Mbappé. Ils ont de grandes individualités mais c’est surtout une équipe de qualité. On est prêt à affronter tout le monde, quel que soit l’adversaire.» Il n’empêche, Mbappé retrouve une équipe qu’il connaît par cœur, dont les préceptes de jeu, mais aussi la très grande majorité des joueurs.

«C’est un très bon ami, rappelle d’emblée Warren Zaïre-Emery, proche du Bondynois même depuis son départ. On avait discuté de ça en équipe de France. Il a de très bons amis dans le groupe mais je pense que demain, les gens ne vont pas lui faire de cadeau et chacun défendra ses couleurs.» Il faudra oublier les amitiés demain soir au MetLife Stadium car il y a une place en finale qui se joue. «Ce qui nous motive, c’est de gagner, d’aller chercher la finale, martèle Fabian Ruiz ce mardi. On donnera notre meilleur pour ça.» Mbappé est prévenu.

