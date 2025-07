La grosse bourde du sélectionneur espagnol avec Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia est la sensation de ce Mondial des Clubs, avec 4 buts et une passe décisive en cinq rencontres, ainsi qu’un apport dans le jeu plutôt conséquent. Clairement, personne ne l’avait vu venir et, sauf surprise, il restera en équipe première la saison prochaine. Certains s’enflamment même déjà et voient le buteur de 21 ans, comparé à Raul, à la pointe de l’attaque de la sélection espagnole.

La suite après cette publicité

Interrogé à son sujet, Luis de la Fuente a tenu à temporiser un peu. « Il fait des choses qui peuvent lui permettre dans un futur d’être un joueur de la sélection, mais il ne faut pas se précipiter ni céder à l’enflammade. Il n’a pas encore joué une minute en première division. Comme on dit dans mon village, il faut d’abord faire un peu de service militaire pour avoir la possibilité et le droit d’occuper le poste de joueurs de très très haut niveau », a indiqué De la Fuente lors d’un évènement. Sauf que Gonzalo Garcia est déjà entré en jeu dans trois rencontres de Liga la saison dernière…

Suivez le match PSG - Real Madrid en exclusivité sur DAZN.