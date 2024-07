Lens prête Morgan Guilavogui à Sankt Pauli

Direction l’Allemagne pour Morgan Guilavogui. Recruté par Lens l’été dernier après une saison plus que correcte sous les couleurs du Paris FC en Ligue 2, l’attaquant de 26 ans n’est pas parvenu à peser dans l’effectif de Franck Haise lors de l’exercice (28 matchs, 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues). Malgré l’arrivée sur le banc nordiste de Will Still, l’avenir de l’ancien Francilien ne semblait pas s’écrire dans l’Artois. Raison pour laquelle il tentera de se relancer en Bundesliga, sous les couleurs de Sankt Pauli.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le RC Lens a annoncé le départ de Morgan Guilavogui, prêté avec option d’achat au promu allemand. «Lensois depuis juin 2023 (23 matchs et 2 buts en Ligue 1, 4 rencontres de Champions League et 1 d’Europa League), l’attaquant Morgan Guilavogui est prêté avec option d’achat au club de Sankt Pauli - champion de deuxième division allemande en 2023/24 et donc fraîchement promu en Bundesliga. Bonne saison Morgan !», peut-on lire dans le communiqué officiel des Sang et Or.