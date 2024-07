Pourquoi Liverpool ne décolle toujours pas sur ce mercato estival ?

Comme à l’accoutumée, les géants de Premier League n’ont pas chômé pour mener leurs emplettes estivales en vue de préparer au mieux la saison à venir. Au rang des hyperactifs sur ce marché des transferts outre-Manche, on retrouve en tête de liste Aston Villa. Dernier 4e de Premier League et qualifié pour la Ligue des Champions, le club Birmingham souhaite offrir à Unai Emery l’effectif le plus compétitif possible et enchaîne, de ce fait, les gros achats ainsi que les belles ventes. Actuellement, la formation anglaise est la plus dépensière au monde avec près de 180 millions d’euros déboursés et ne semble pas disposée à s’arrêter en si bon chemin. Si les autres cadors anglais tels que Manchester City, Chelsea, Manchester United ou encore Arsenal répondent présents, ce n’est pas le cas de Liverpool, qui peine à décoller.

À l’issue de l’exercice 2022-2023 où Liverpool avait terminé aux portes de la plus prestigieuse des compétitions européennes (5e au classement), la formation dirigée d’une main de fer par Jürgen Klopp était parvenue à s’attacher les services de joueurs talentueux comme Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Alexis Mac Allister (Brighton), Wataru Endo (Stuttgart) ou encore Ryan Gravenberch (Bayern Munich) en vue de retrouver les sommets, quitte à jouer des coudes dans la course au titre avec Manchester City et Arsenal. À l’aube de la nouvelle saison, les objectifs demeurent les mêmes malgré la passation de pouvoir sur le banc des Reds entre Jürgen Klopp et Arne Slot, débauché au Feyenoord Rotterdam et qui a officiellement pris ses fonctions le 1er juin dernier. Mais alors que l’on s’attendait à voir Liverpool s’agiter dans tous les sens sous la houlette du technicien néerlandais, c’est le calme plat tandis que la reprise des hostilités en Premier League est programmée dans quelques semaines.

Une poignée de départs et des dossiers compliqués à gérer…

Ainsi, comment expliquer cette inactivité à Liverpool ? Une inactivité qu’il convient toutefois de nuancer dans la mesure où le club de la Mersey s’est séparé de trois joueurs phares. En premier lieu, on peut citer le cas de Thiago Alcantara. Rongé par les blessures à répétition, le milieu de terrain espagnol a manqué plus d’une centaine de rencontres avec les Reds depuis son arrivée à l’été 2020 en provenance du Bayern Munich. Un physique défaillant qui a eu raison de lui puisque l’Ibère a décidé de raccrocher les crampons pour retrouver la Catalogne et rejoindre le staff d’Hansi Flick au Barça. Après huit ans passés à Anfield, Joël Matip, victime d’une rupture des ligaments croisés au genou en décembre 2023, a également quitté le navire à l’issue de son contrat qui expirait en juin dernier. Même son de cloche concernant Adrian. Doublure d’Alisson depuis 2019 et déclassé depuis deux ans en tant que troisième gardien, derrière Caoimhin Kelleher, le portier espagnol de 37 ans disposait d’une offre de prolongation, mais a choisi de retrouver son club formateur, le Bétis Séville.

Si Liverpool se montre très discret dans le sens des arrivées, ceci peut s’expliquer par le fait que le club anglais a plusieurs priorités en tête concernant son effectif, à savoir sécuriser l’avenir de trois éléments incontournables de l’ère Klopp : Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk. Tandis que l’attaquant égyptien vient d’entrer dans la dernière année de son contrat, son avenir s’inscrit en pointillé sur les bords de la Mersey. Même si les dirigeants de Liverpool sondent le marché à la recherche de son successeur, une vente du Pharaon n’est pas à l’ordre du jour malgré les offres émanant d’Arabie saoudite. Concernant «TAA», dont la situation contractuelle est similaire à Mohamed Salah, le Britannique figure dans le viseur du Real Madrid pour sa polyvalence et sa capacité à dépanner au milieu de terrain. Si les Merengues ont déjà noué le contact avec l’international anglais, un départ du joueur de 25 ans n’est toujours pas d’actualité et Liverpool pousse en interne pour le lier à un nouveau bail. Enfin, pour Virgil van Dijk, celui-ci figure dans les plans d’Arne Slot pour la saison à venir. Et en dépit des nombreuses spéculations autour de son avenir qui inquiètent les Scousers, le Néerlandais a laissé entendre qu’il souhaitait prolonger le plaisir au sein du club de la Merseyside.

Arne Slot joue-t-il la montre ?

Quid des intentions du nouvel homme fort de Liverpool, Arne Slot ? Si les supporters des Reds attendent toujours la première signature de l’été, le Batave donne sa priorité à l’effectif actuel et aux éléments qu’il a actuellement à sa disposition à l’occasion de sa présaison aux États-Unis. En tournée de l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien boss du Feyenoord Rotterdam a détaillé son approche sur ce mercato estival. «Le premier objectif est de travailler avec ces joueurs. Bien sûr, c’est un inconvénient que beaucoup d’entre eux ne soient pas encore là (en raison de l’Euro 2024 et de la Copa América). Le point positif est que c’est un moyen idéal de voir les jeunes joueurs et de leur donner du temps de jeu. Les normes sont vraiment élevées quand il s’agit de faire venir de nouveaux joueurs parce que nous avons une si bonne équipe. Bien sûr, Richard Hughes (le directeur sportif ndlr) et moi essayons d’améliorer l’effectif dans la mesure du possible, mais ce n’est pas si facile», a exprimé le coach néerlandais devant la presse, des propos rapportés par The Mirror.

Il poursuit : «J’ai hérité d’une équipe qui est vraiment bonne, donc ce n’est pas si facile de trouver des joueurs du même niveau ou même plus, d’autant plus que ceux-ci doivent être disponibles. Richard, plus que moi, travaille très dur là-dessus et me tient au courant. S’il y a des nouvelles à ce sujet, nous viendrons à vous. Nous avons déjà une bonne équipe dont je suis content, mais ce serait une surprise pour nous tous si nous ne faisions venir aucun joueur. Cela se produira probablement à la fin, mais pour l’instant, nous attendons que nos joueurs reviennent et attendons que les bons signent.» En d’autres termes, tous les scénarios sont envisageables à Liverpool même si Arne Slot souhaite avant tout prendre ses marques avec ses nouveaux joueurs avant d’évaluer les besoins futurs. Mais pour le moment, les rumeurs de transferts liées aux pensionnaires d’Anfield ne courent pas les rues…