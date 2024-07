Jeux Olympiques : l’Argentine se déchaîne sur la France

Quel scénario ! L’Argentine a finalement perdu lors de son entrée en matière dans ces Jeux Olympiques de Paris, et ce alors que les troupes de Javier Mascherano pensaient avoir égalisé à la 90e+15, au bout du bout. Mais, près de deux heures plus tard, l’arbitre a annulé le but après utilisation de la VAR et a fait jouer les 3 minutes restantes, la rencontre se terminant sur un 2-1 pour le Maroc.

De quoi faire rager les Argentins, forcément. Surtout qu’ils ont aussi été victimes de jets de pétard de la part des fans marocains, tout comme ils ont été victimes d’un vol dans leur centre d’entraînement la veille. La presse argentine se lâche complètement suite au scénario du match et à ces problèmes d’organisation. « Jeux Olympiques : le désastre français », titre par exemple Olé, très tranchant dans son article : « les JO, envahis par l’absurde. La France a commencé avec des failles dignes du tiers monde ».

Les Argentins l’ont mauvaise

Dans un autre article, le média met bien en avant le fait que l’hymne ait été sifflé, tant au football que dans la rencontre de rugby à 7. « Même l’écrivain le plus fou n’aurait pas pu imaginer une telle oeuvre d’horreur. Ce qui s’est passé au stade Geoffroy-Guichard, dans cette ville du sud de la France, ne se voit même pas dans les tournois amateurs les plus profonds des pays sous-développés », lit-on du côté de La Nacion. TyC Sports évoque aussi « un scandale sans précédent ».

Forcément, il y a aussi un peu de complotisme dans tout ça, et sur les réseaux sociaux notamment, beaucoup voient une vengeance de la France suite aux dernières polémiques liées au fameux chant raciste qui fait tant fureur en Argentine. « Nous savons où nous sommes venus et comment ils vont nous traiter », a même expliqué le gardien Geronimo Rulli. « Même s’ils nous insultent, nous sommes destinés à la grandeur », a d’ailleurs lancé la vice-présidente Victoria Villarruel sur ses réseaux sociaux dans la nuit. Autant dire que les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais, alors que Javier Milei et Emmanuel Macron vont se réunir dans les heures à venir…