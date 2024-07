Man City : la sortie musclée d’Ederson sur son avenir

Arrivé à Manchester City en 2017, Ederson a tout gagné avec les Cityzens. 17 titres remportés, dont six Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), une Ligue des champions (2023) et une Coupe du monde des Clubs (2023) qui font du portier brésilien l’une des légendes de Manchester City sous l’ère Guardiola. Mais après sept ans de bonheur, le Brésilien semble avoir la tête vers une nouvelle destination et notamment vers l’Arabie saoudite, qui aimerait le récupérer.

La suite après cette publicité

Face à ces rumeurs et un supposé différend avec son remplaçant, Stefan Ortega, depuis sa blessure en fin de saison, Ederson est sorti du silence : «Je tiens à préciser que l’article faisant référence à mon prétendu mécontentement à l’égard d’un collègue de travail est totalement fausse (…) Au moment de la blessure, ma seule pensée était de continuer le match, de défendre City dans sa tentative de remporter le titre. La réalité est que, fatalement, je ne pouvais pas continuer comme je l’aurais voulu en raison des dommages qu’elle a causés, bloquant complètement mon champ de vision. Je suis toujours concentré sur la préparation de la saison», a expliqué le portier de 30 ans, décidé à rester à City.