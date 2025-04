Man City : Pep Guardiola rend hommage à Bernardo Silva

Une victoire qui soulage tout le monde. Au terme d’une rencontre très disputée mardi soir à l’Etihad Stadium, Manchester City est venu à bout d’Aston Villa (2-1) et en profite pour monter sur le podium de la Premier League à l’heure où le sprint final est lancé. Premier buteur de la soirée, un peu aidé il est vrai par la faute de main d’Emiliano Martinez, Bernardo Silva retrouve des couleurs depuis quelques matchs après avoir été, à l’image de son équipe cette saison, franchement en deçà de ses performances des dernières années. Il a même reçu un hommage de la part de son entraîneur en conférence de presse après la victoire.

«Bernardo, ce qu’il a fait pour nous cette saison… Je n’oublie pas! Je n’oublie pas les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, quand on n’a pas gagné un seul match, et il était là à chaque fois, assurait le technicien catalan. Il courait 30 kilomètres dans tous les sens, jouait à différents postes, courait, et il y avait un moment où il était vide, mentalement. Mais Bernardo, dans les matches importants, a une personnalité incroyable. C’est un joueur pour moi qui est à un autre niveau.» Le milieu de terrain portugais vit peut-être ses dernières semaines du côté des Cityzens, lui qui est annoncé de retour à Benfica à un an de la fin de son contrat.