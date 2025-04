Manchester City : Bernardo Silva est en passe de revenir dans son ancien club !

Avec Manchester City, Bernardo Silva est devenu l’un des meilleurs milieux du monde. Arrivé en 2017 après une dernière saison exceptionnelle avec l’AS Monaco, le milieu portugais n’a eu cesse d’impressionner avec les Skyblues. Devenu l’un des chouchous de Pep Guardiola au fil des années et des titres, le natif de Lisbonne est toujours un cadre du vestiaire mancunien cette saison. Et malgré la cuvée assez médiocre des coéquipiers d’Erling Haaland, le joueur de 30 ans peut se targuer d’avoir été l’un des joueurs les plus consistants malgré quelques grands rendez-vous ratés.

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 41 matches, le numéro 20 des Cityzens est toujours dans une forme intéressante qui lui permet de bénéficier d’une certaine cote de popularité auprès des supporters. Mieux encore, pour la suite de sa carrière, l’international portugais aux 100 sélections continue de performer à un niveau qui lui permet d’attiser de nombreuses convoitises. Sous contrat jusqu’en 2026 dans le nord de l’Angleterre, Bernardo Silva pourrait bien partir cet été à un prix moindre.

Benfica travaille sur le retour de Bernardo Silva

Alors que le départ de Kevin De Bruyne est entériné depuis quelques jours, Manchester City s’est préparé à un grand chambardement synonyme de changement de cycle. Ainsi, Bernardo Silva ne sera pas retenu si une offre intéressante se présente, d’autant plus à un an de la fin de son contrat. Dès lors, deux clubs sont venus aux renseignements depuis quelques semaines selon les informations de Record : le FC Barcelone et Benfica. Et d’après les informations du média portugais, un retour de Bernardo à l’Estadio da Luz est plus que jamais d’actualité.

En effet, des discussions ont eu lieu entre toutes les parties ces dernières semaines, et l’intérêt est prononcé de tous les côtés. Loin d’être une personne privilégiant l’argent aux émotions d’après le média portugais, Bernardo Silva souhaiterait retourner dans sa ville natale pour terminer une histoire qui n’a jamais vraiment commencé avec son club formateur pour qui il a disputé trois petits matches en professionnel. Sur le plan financier, le milieu de terrain est prêt à baisser son salaire drastiquement pour ne pas miner les finances du SLB. Selon Record, la seule chose qui pourrait désormais le détourner de Lisbonne est un départ vers le Barça, où Deco, le directeur sportif, pousse depuis plusieurs années pour l’attirer. Affaire à suivre donc…