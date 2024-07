Angleterre : le message d’adieu des joueurs à Gareth Southgate

Gareth Southgate a quitté le banc de l’Angleterre, quelques heures après la deuxième défaite consécutive des Three Lions en finale de l’Euro. Arrivé en 2016, le coach de 53 ans aura néanmoins permis aux Anglais de retourner dans le dernier carré de la Coupe du monde, en 2018, et de disputer deux finales d’un tournoi majeur (Euro 2021 et 2024). Ce jeudi, le compte officiel de la sélection a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, où plusieurs joueurs saluent le travail du natif de Watford.

Harry Kane, Jude Bellingham, Kyle Walker, Declan Rice et d’autres joueurs sélectionnés durant les huit années de service de Southgate ont laissé chacun un message vocal pour le remercier pour son travail et pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. Désormais, les Three Lions vont devoir nommer son successeur.