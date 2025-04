PSG-Nice : le match démentiel de Marcin Bulka

Les Parisiens vont sans doute en faire des cauchemars. Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné face à l’OGC Nice lors de la 31e journée de Ligue 1. La première défaite de la saison pour Paris qui aura tout tenté. Mais cette fois, le club de la capitale est tombé sur un match exceptionnel de Marcin Bulka. Le gardien polonais, ancien du PSG, a tout simplement dégouté les attaquants parisiens d’Ousmane Dembélé à Désiré Doué en passant par Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Au total, il a ainsi réalisé 12 arrêts.

Une performance XXL qui lui a valu la note de 9 de la part de la rédaction FM, et logiquement le titre d’homme du match. «On a attaqué, pas calculé, et on est tombé contre un gardien (Marcin Bulka) qui a fait des arrêts incroyables » expliquait Luis Enrique en conférence de presse alors que Franck Haise soulignait également la prestation grandiose de son joueur. «Quand vous battez ce PSG-là, chez lui, dans cette saison-là, c’est un exploit. Paris a eu plus de tirs, d’occasions et de maitrise, comme tous les week-ends. Il fallait que tout soit aligné pour un exploit : l’efficacité offensive - ce qui n’avait pas toujours été le cas ces dernières semaines -, défendre du mieux possible, de temps en temps desserrer l’étreinte et avoir un gardien qui fait quelques arrêts d’exception». Effectivement, ce vendredi soir, Nice a pu compter sur un gardien exceptionnel qui a semblé sur son nuage.

12 arrêts pour Bulka

« Prendre trois points ici, ce n’était pas facile. Si c’est le meilleur match de ma carrière ? Pour l’instant, je ne sais pas. Comme d’habitude, je vais regarder le match, mais je pense qu’il est assez bon. Mais pourquoi pas finir la saison sur les mêmes performances que ce soir. Je n’ai pas changé ma préparation. Je me suis préparé comme les autres matches, il faut être sois-même, miser sur ses capacités. J’ai eu ce sentiment d’invincibilité. Surtout que j’ai vu que mon équipe a souffert dans le pressing, le duel. C’était dur. J’ai essayé de les motiver en parlant, car quand tu donnes les bons mots ça peut les aider », a analysé Marcin Bulka en zone mixte.

Le gardien de 25 ans, qui risque d’être très convoité cet été, a ainsi pu montrer qu’il était l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Et quoi de mieux que de le prouver face à son ancien club. « Mon époque au PSG ? C’est autre chose, j’avais 19 ans, je suis parti relancer ma carrière ailleurs. Venir ici, il y a toujours une émotion. Mon premier match pro, c’était à Paris, dans un grand club et là, ils ont un match à préparer mardi, je leur souhaite le meilleur pour la suite» confiait Bulka au moment d’évoquer son passage à Paris. S’il n’a pas vraiment laissé une trace en tant que joueur du club, le géant polonais a marqué les esprits en tant qu’adversaire. Les supporters parisiens se souviendront longtemps de ce vendredi, car Bulka a quasiment mis fin à lui tout seul à l’invincibilité parisienne.