PSG : la déception de Vitinha après la fin de la série d’invincibilité

Si le titre de Ligue 1 était déjà acquis, Paris peut avoir un goût amer en bouche après son match contre Nice. Invaincus en Ligue 1 après 30 journées, les Champions de France ont chuté contre le Gym lors de leur 31e rencontre (1-3). Les regrets sont probablement nombreux chez les joueurs de Luis Enrique, tant ils sont apparus supérieurs à leur adversaire tout au long du match, multipliant les occasions et forçant Bulka à sortir un match héroïque. À l’issue de cette première défaite de la saison en championnat, Vitinha a livré son analyse des quatre-vingt-dix minutes.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain portugais a évidemment évoqué le réalisme dont ont fait preuve les joueurs de Franck Haise. Ceux-ci sont parvenus à marquer trois buts, en cadrant trois tirs, ce qu’a souligné le joueur de 25 ans : « ils ont été réalistes. Avec le peu d’occasions qu’ils ont eues, ils ont marqué, et nous non. Nous, on avait plein d’occasions, comme en début de saison, et on a pas marqué. On est déçu parce qu’on voulait ce record d’invincibilité, mais ce n’est plus possible aujourd’hui, malheureusement. Mais il faut se concentrer sur Arsenal. » Comme l’a souligné Vitinha, il faudra oublier cette petite sortie de route côté parisien, avant de se rendre à l’Emirates Stadium mardi.