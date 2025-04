PSG-Nice : les nouveaux doutes d’Ousmane Dembélé

Meilleur joueur du PSG depuis le début de saison, Ousmane Dembélé réalise de très loin la meilleure saison de sa carrière. L’international français enchaine les buts et a ainsi déjà dépassé la barre des 30 buts (32 réalisations et 11 passes décisives). Élément fort du système de Luis Enrique, Ousmane Dembélé est encore attendu pour la double confrontation face à Arsenal lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Mais depuis un certain temps, le Français semble avoir perdu de sa précision dans le dernier geste.

S’il reste très actif dans le jeu, l’ancien Barcelonais n’a plus marqué depuis plus de 4 rencontres. C’est ainsi sa pire série depuis l’automne où il avait eu un trou de 6 matches devant le but. Forcément, ce vendredi, à quelques jours du choc face aux Gunners, les yeux étaient rivés sur lui. Titulaire à la pointe de l’attaque face à Nice, Ousmane Dembélé devait dissiper les doutes et se relancer avec le match le plus important de la saison. Mais il a encore une fois montré une certaine maladresse devant le but.

Un manque de réussite devant le but

Pourtant, comme souvent, il a eu les occasions de s’illustrer et faire trembler les filets. Sa première frappe avait obligé Bulka à s’interposer (11e). La seconde a aussi obligé le gardien polonais à lâcher une parade folle (25e). Et quelques minutes plus tard, Dembélé, qui avait déjà montré quelques signes de frustration, se montrait une nouvelle fois maladroit cette fois en manquant complètement le cadre à quelques mètres des buts. Au retour des vestiaires, bis repetita, avec deux nouvelles occasions qui finissaient directement dans le soupirail de Bulka (48e, 66e). En manque de réussite, il cédait sa place peu après l’heure de jeu.

Vu des tribunes, il a montré plusieurs signes de frustration et d’agacement après chacune de ses occasions. Au moment de son changement, il n’a pas souhaité montrer ses états d’âme. Bien sûr, tout n’est pas à jeter dans son match puisqu’il s’est montré décisif avec une sublime passe pour Fabian Ruiz et aurait pu avoir une autre passe décisive d’une talonnade géniale si Doué avait été plus précis. Des occasions qui n’inquiètent pas spécialement Luis Enrique comme il l’a confié après la rencontre. «Ils ont aussi défendu de manière incroyable, nous avons eu plus de 30 frappes. On aimerait faire le même genre de matches face à Arsenal en ayant 30 tirs, mais il faut féliciter Nice. (…) Le foot est comme ça : le match a tourné mais le ratio occasions-but est en notre faveur. Nice a un gardien qui a réalisé des arrêts incroyables.» Si le technicien espagnol n’est pas inquiet, les supporters espèrent qu’Ousmane Dembélé retrouvera rapidement sa confiance en soi, si possible dès mardi à l’Emirates Stadium face aux Gunners. Mais pour le moment, les doutes sont de retour…