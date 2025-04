PSG - Nice : Gaëtan Laborde très heureux de la victoire

Le Paris Saint-Germain ne terminera pas invincible. Sur leur pelouse du Parc des Princes, les Parisiens sont tombés pour la première fois de la saison contre une superbe équipe de Nice, héroïque et qui a réalisé une belle opération au classement en remontant au 4e rang. Après la rencontre, Gaetan Laborde s’est montré très satisfait.

«C’est une très, très belle victoire, on a été solide et efficace dans les deux surfaces, on savait que cela allait être compliqué. On a subi ce genre de scénario cette saison et ça tourne en notre faveur ce soir. Cela montre qu’on est dans le vrai. Cette victoire est aussi pour Momo (Mohamed Abdelmonem). Je pense qu’il a eu une grave blessure, on a une pensée pour lui. Nous, on avance, on prend les points. On va bien fêter cela et ensuite il y a le match de Reims la semaine prochaine», a-t-il lâché sur DAZN.